الجاسر: المملكة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات 2030

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر، أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول بالعالم بمجال مناولة الحاويات في 2030.

وأوضح الجاسر أن الأهداف الكبرى والطموحة لرؤية 2030 تضع الاستدامة التنموية في قلب جهودها وأنشطتها.

مشيرًا إلى أن المملكة قدمت مساهمات عدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي.





إنجازات المملكة في قطاع الصناعة البحرية



منوهًا بالإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، ومنها:- قفزت المملكة 17 مركزًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI).- تتبوأ حاليًا المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.- حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.تنمية القطاع البحريوأوضح الجاسر، أن إستراتيجية القطاع البحري السعودي المستمدة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تنمية القطاع.وتقديم مبادرات تفتح فرصًا قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد الوطني بمقدار 4 أضعاف مستواه الحالي.الثامنة على العالم بمجال مناولة الحاوياتوأضاف، خلال إطلاقه في جدة أمس أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بحضور دولي رفيع المستوى..وبمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعدد من وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة..أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، وستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.