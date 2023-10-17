الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الثلاثاء 2 ربيع الآخر .. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 17 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:21 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:41.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:33 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:01
المدينة – 5:03
الرياض – 4:35
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:07
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:27
المدينة – 3:26
الرياض – 2:58
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:54
الرياض – 5:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:24
الرياض – 6:56




اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-17 at 12.33.37 AM
12:37 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لتهدئة الأوضاع في غزة .. وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني

F8jmg61XMAAxJv4
10:07 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مساند يوجه رسالة مهمة لجميع المستخدمين

المركز الوطني للأرصاد
10:01 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

3 تأثيرات مصاحبة .. "الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على الباحة

أمطار المملكة 2
9:38 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الأرصاد: نوفمبر سجل أعلى كميات أمطار على مدن المناطق الساحلية

اقرأ أيضا

توضيح مهم من "الجوازات" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مواد مخدرة

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

بدء التسجيل لاختبار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر قياس

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:20 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الإثنين 1 ربيع الآخر .. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

مواقيت الصلاة 12:19 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الجمعة 28 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة 12:05 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخميس 27 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في أبها

مواقيت الصلاة 12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
7:44 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

رصد 46 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية

30853c5e-4b02-4639-892a-f7d9200c46be
6:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ 5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي

2023-10-16_18-32-19
6:36 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مختص يحذر من عادة خاطئة تسبب تراجع إنتاج النباتات

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:26 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الثلاثاء 2 ربيع الآخر .. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

النيابة العامة - جديد
9:11 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10
8:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

حساب المواطن
6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

الجوازات
5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل