الثلاثاء 2 ربيع الآخر .. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445
هجرية، الموافق 17 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:21 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:41.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:33 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:01
المدينة – 5:03
الرياض – 4:35
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:07
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:27
المدينة – 3:26
الرياض – 2:58
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:54
الرياض – 5:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:24
الرياض – 6:56