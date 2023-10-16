الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 1 ربيع الآخر .. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 16 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:21 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:42.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:34 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:01
المدينة – 5:02
الرياض – 4:34
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:07
المدينة – 12:08
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:27
المدينة – 3:27
الرياض – 2:58
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:56
المدينة – 5:55
الرياض – 5:27
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:26
المدينة – 7:25
الرياض – 6:57





اقرأ أيضا

ا
12:53 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

إنهاء معاناة 178 مريضا بالطائف من خلال مبادرة مجتمعية

المركز الوطني للأرصاد
12:31 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على الجوف وجازان

2023-10-15_23-33-51
11:37 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

مستشار تعليمي: لا يوجد معلم راتبه أقل من 5 آلاف ريال

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
10:32 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

ضربات موجعة ضد تجار المخدرات في عدة مناطق

اقرأ أيضا

مواعيد الاختبار التخصصي للرخص المهنية للمعلمين 2023

هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها الشهري.. ومطار الملك خالد بالرياض يتصدر المطارات الدولية

أهم 10.. تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس والعقوبات المحظورة على الطلاب

إنقاذ حياة مريض أربعيني تعرّض لجلطة دماغية بالجوف

اليوم.. "البلدية" تبدأ العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات المحدث

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 10:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

الأحد 30 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في نجران

مواقيت الصلاة 12:19 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الجمعة 28 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة 12:05 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الخميس 27 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في أبها

مواقيت الصلاة 12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

اقرأ أيضا

رقم-مرور-جدة-768x512
7:31 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"المرور" يضبط 807 دراجات آلية مخالفة في 6 أيام

تمور الاحساء
5:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

الإنتاج تجاوز 50 مليون كجم.. موسم التمور بالمدينة المنورة يحقق 530 مليون ريال

2023-10-15_17-20-42
5:10 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

أخبار السعودية
4:46 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المركز الوطني للأرصاد
12:31 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على الجوف وجازان

مواقيت الصلاة
12:20 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الإثنين 1 ربيع الآخر .. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

حساب المواطن
11:25 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

أهم 10
8:44 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أهم 10.. تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس والعقوبات المحظورة على الطلاب

حساب المواطن
7:58 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

حساسية العين
7:43 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

الأرقام تكشف زيادة الإنتاجية في العمل بعد إجراءات عمليات العيون