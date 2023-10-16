الإثنين 1 ربيع الآخر .. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 16 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:21 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:42. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:34 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:01المدينة – 5:02الرياض – 4:34○ موعد أذان الظهرمكة – 12:07المدينة – 12:08الرياض – 11:39○ موعد أذان العصرمكة – 3:27المدينة – 3:27الرياض – 2:58○ موعد أذان المغربمكة – 5:56المدينة – 5:55الرياض – 5:27○ موعد أذان العشاءمكة – 7:26المدينة – 7:25الرياض – 6:57