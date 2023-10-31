الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الثلاثاء 16 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 31 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:28 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:29.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:06
المدينة – 5:09
الرياض – 4:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:20
المدينة – 3:19
الرياض – 2:50
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:46
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:16
المدينة – 7:13
الرياض – 6:45


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