الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 18 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:40. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:16 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:32 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 5:02المدينة – 5:03الرياض – 4:35○ موعد أذان الظهرمكة – 12:06المدينة – 12:07الرياض – 11:39○ موعد أذان العصرمكة – 3:26المدينة – 3:25الرياض – 2:57○ موعد أذان المغربمكة – 5:55المدينة – 5:53الرياض – 5:25○ موعد أذان العشاءمكة – 7:25المدينة – 7:23الرياض – 6:55