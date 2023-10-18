الأربعاء 3 ربيع الآخر .. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 18 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:40.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:16 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:32 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:02
المدينة – 5:03
الرياض – 4:35
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:26
المدينة – 3:25
الرياض – 2:57
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:55
المدينة – 5:53
الرياض – 5:25
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:25
المدينة – 7:23
الرياض – 6:55