الخميس 4 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 19 أكتوبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:39.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:31 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:02

المدينة – 5:03

الرياض – 4:35

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:06

المدينة – 12:07

الرياض – 11:39

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:26

المدينة – 3:25

الرياض – 2:57

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:54

المدينة – 5:52

الرياض – 5:24

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:24

المدينة – 7:22

الرياض – 6:54





