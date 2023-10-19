الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس 4 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مسجد الصلاة الأذان
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 19 أكتوبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:39.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:31 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:02
المدينة – 5:03
الرياض – 4:35
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:26
المدينة – 3:25
الرياض – 2:57
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:54
المدينة – 5:52
الرياض – 5:24
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:24
المدينة – 7:22
الرياض – 6:54



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