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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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ألزمت وزارة التعليم، جميع المدارس بتنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ، على ما أفاد حساب "الميدان التعليمي" في منصة "إكس".اضافة اعلان



برنامج تقويم خارجي

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في خلال مركز "تميز"، قررت تنفيذ برنامج تقويم خارجي شامل على مدارس المملكة، وذلك للمرة الأولى.
ويهدف هذا البرنامج إلى قياس مستوى أداء المدارس، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة تم تقييمها سابقًا من خلال التقويم الذاتي.
ويتم قياس مستوى الأداء في هذه المدارس باستخدام المنصة الرقمية "تميز" التي تعد جزءًا من البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.
وتشمل عملية التقويم المدرسي مشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويتم دعمهم بواسطة أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم ومن إدارات ومكاتب التعليم المحلية.
يشارك أيضًا أكثر من 200 مسؤول من هيئة تقويم التعليم والتدريب في تخطيط وإشراف على هذه العمليات.

مستهدفات تقويم المدارس 

-يعكس قيام 25 ألف مدرسة أهلية وحكومية وعالمية بإجراء التقويم الذاتي بمشاركة 100 ألف مدير ومعلم، التفاني في تطوير الجودة التعليمية وضمان تقديم تعليم ممتاز في مختلف أنحاء المملكة.
-إجراء التقويم الخارجي لعشرة آلاف مدرسة من قبل فريق التقويم الخارجي في الهيئة، هذا يساهم في تقدير الجوانب التعليمية التي تحتاج إلى تحسين وتطوير لتحقيق أهداف التعليم الوطنية.
-إجراء استبيانات لأربعة ملايين طالب وطالبة، ومليوني ولي أمر، ونصف مليون معلم، هذا الاستبيان سيساعد في جمع آراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة لتقييم وتحسين العملية التعليمية.
-تنفيذ مقابلات مع أكثر من 100 ألف معلم و500 ألف طالب وطالبة.
-تنفيذ أكثر من 250 ألف زيارة صفية، وهذا يعكس التفاعل الفعّال مع البيئة التعليمية في المدارس وضمان تنفيذ المعايير التعليمية بشكل فعال.

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