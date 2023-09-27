الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تتيح خدمة "تواصل" لرواتب وبدلات المعلمين والموظفين (التفاصيل كاملة)

الراتب -- ريال - الموارد
خدمة الرواتب متاحة للمعلمين والإداريين
أ أ
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أتاحت وزارة التعليم، خدمة الرواتب والبدلات لجميع منسوبيها من معلمين وإداريين عبر خدمة تواصل.
 وتساعد الخدمة المعلمين والموظفين بوزارة التعليم الذين يواجهون مشكلة بشأن:اضافة اعلان
-نقص الراتب.
-عدم صرف الراتب.
-التأخر في صرف الراتب.
-عدم الاطلاع على قسيمة الراتب والاستقطاعات.
وتوفر خدمة تواصل إمكانية الرفع لجهة الاختصاص من خلال: 
-خدمة استفسار.
-الجهة "إدارات التعليم التابعة لك".
-خدمة الرواتب والبدلات.
ويتم ذلك عن طريق حسابك الشخصي عبر المنصة بتسجيل بياناتك الموجودة.


خطوات تقديم شكوى الرواتب والبدلات عبر منصة تواصل


يمكن لكافة منسوبي القطاع التعليمي اتباع طريقة تقديم شكوى عبر خدمة تواصل من خلال الخطوات التالية.
-الدخول إلى رابط منصة تواصل.
- اضغط على تقديم عند خانة الشكاوى.
-كتابة الاسم الرباعي وإدخال صفة المستفيد.
-إدخال رقم الجوال المفعّل الخاص بك والموجود في أبشر.
-كتابة رقم الهوية أو الإقامة.
-إدخال بريد إلكتروني فعّال.
-كتابة رمز التحقق الموجود في المربع والموافقة على الإقرار ومن ثم النقر على التالي.
- التحقق من بياناتك، وبعدها يتم الضغط على التالي، وكتابة الشكوى التي ترغب في تقديمها للجهات المختصة، ومن ثم الضغط على تقديم.

تقديم استفسار عبر خدمة تواصل

القيام بالخطوات نفسها المذكورة في الأعلى، لتقديم استفسار عبر الخدمة المذكورة.
-الضغط على تقديم أسفل الخانة الخاصة بالاستفسارات وإدخال بياناتك والتحقق منها، ومن ثم كتابة استفسارك والضغط على تقديم.
 كما يمكن التواصل مع الدعم الفني للمنصة على الرقم الموحد “19996”، أو عن طريق الحساب الرسمي للخدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل.

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