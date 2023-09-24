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صحيفة تواصل الالكترونية

خلال أسبوع.. ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة.

مخالفي البيئة
البيئة
أ أ
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نشرت أمانة منطقة مكة المكرمة فيديو يوضح العديد من الضبطيات التي نقذتها الأمانة خلال أسبوع.

وبحسب الإمانة فإن مجموع الضبطيات بلغ ٩٥ مخالفا لنظام البيئة، من بينها ضبط ٥ مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.اضافة اعلان

ضبط مخالفين لنظام البيئة:


كما تم ضبط ٣٤ مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، فضلا عن ٢٩ مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ١٠٩١ من الإبل.

وتم ضبط ٢٣ مخالفا لنظام البيئة لدخولهم المحميات دون ترخيص، فضلا عن مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص.

غرامة 100 ألف ريال

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، إجراء تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية الخاصة بالتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

وحددت الوزارة 3 فئات للغرامات التي تسري على المخالفين للائحة التنفيذية للتصاريح حسب التعديلات الجديدة.

وقالت إن المخالفات تصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى، على من يتورط في تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو تقرير يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وبحسب التعديلات المرتقبة، فإن تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة يقدم إلى المركز غرامتها تبدأ من ألف ريال إلى 100 ألف ريال وتصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

مخالفة مزاولة النشاط دون تصريح


وبشأن مخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي فغرامة الفئة الأولى 5 آلاف ريال، والفئة الثانية 20 ألف ريال، والفئة الثالثة 50 ألف ريال.

وحذرت اللائحة، في التعديلات الجديدة، من أن مخالفة البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح، غرامة من 5 ـ 50 ألف ريال.

وفي حالة المخالفة المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح، غرامتها من 10 إلى 50 ألف ريال.

مخالفة التعديل أو الإضافة


وأوضحت مسودة التعديلات، أن مخالفة القيام بأي تعديل، أو إضافة لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، غرامة من 5 إلى 50 ألف ريال.
وتبلغ مخالفة عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي من ألف إلى 10 آلاف ريال لكل شرط.
وأضافت اللائحة، أن مخالفة عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي، غرامتها من 20 إلى 50 ألف ريال.

مخالفة ضوابط إغلاق النشاط

وأشارت التعديلات، إلى أنه في حالة مخالفة ضوابط واشتراطات إغلاق النشاط المحددة من المركز غرامتها من 5 إلى 50 ألف ريال لكل شرط.
وجاء في جدول المخالفات الجديدة، أن مخالفة عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية غرامة 500 إلى 5 آلاف ريال لكل متطلب.
وألزمت اللائحة المخالف في كل الحالات بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

https://twitter.com/makkahregion/status/1705977340285583806

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