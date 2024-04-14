عاجل.. بدء الدوام الصيفي بمدارس هذه الإدارات.. تعرف على المواعيد

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أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن بدء تطبيق الدوام الصيفي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.





موعد الدوام الصيفي بمدارس الرياض



موعد الدوام الصيفي بمدارس مكة المكرمة





التوقيت الزمني الصيفي للاصطفاف الصباحي والحصة الأولى اعتبارًا من يوم الإثنين

6شوال 1445هـ pic.twitter.com/41cyYQcSuH عودًا حميدًاالتوقيت الزمني الصيفي للاصطفاف الصباحي والحصة الأولى اعتبارًا من يوم الإثنين6شوال 1445هـ #تعليم_مكة April 13, 2024

موعد الدوام الصيفي بمدارس القصيم



موعد الدوام الصيفي بمدارس عسير





تُستأنَف الرحلة التعليمية في مدارس بعد قضاء إجازة عيد الفطر..تُستأنَف الرحلة التعليمية في مدارس #تعليم_عسير صباح الإثنين المقبل؛ حيث يبدأ الاصطفاف الساعة 6:45 صباحا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحا. pic.twitter.com/RxcfvRt9Ed April 13, 2024

موعد الدوام الصيفي بمدارس الجوف



اعتمد المدير العام لإدارة #تعليم_الجوف توقيت الدوام الصيفي لمدارس المنطقة، بدءاً من يوم الاثنين المقبل الموافق 6-10-1445هـ، عند الاصطفاف الصباحي الساعة 7 صباحاً في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحاً. pic.twitter.com/H8ffw69kJK April 12, 2024

موعد الدوام الصيفي بمدارس حفر الباطن





وسيبدأ الاصطفاف الصباحي : 6:45صباحاً

والحصة الأولى 7:00 صباحاً.

كل الدعوات لأبنائنا وبناتنا بالتفوق والنجاح ، وللزملاء والزميلات بالميدان التربوي بالسداد والتوفيق 🔴إعلان| #تعليم_حفرالباطن يعلن عن بدء الدوام الصيفي لهذا العام الدراسي ١٤٤٥ ﮪ يوم الاثنين الموافق ٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ .وسيبدأ الاصطفاف الصباحي : 6:45صباحاًوالحصة الأولى 7:00 صباحاً.كل الدعوات لأبنائنا وبناتنا بالتفوق والنجاح ، وللزملاء والزميلات بالميدان التربوي بالسداد والتوفيق pic.twitter.com/SzFpNu2uUT March 25, 2024

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في المدارس الصباحية عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا، فيما يبدأ الاصطفاف في المدارس المسائية 12:45، فيما تبدأ الحصة الأولى 1:00 ظهرًا.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في مدارس البنات عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، بينما يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة 6:30 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى 6:45 صباحًا.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 7:00 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحًا.أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.