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عاجل.. بدء الدوام الصيفي بمدارس هذه الإدارات.. تعرف على المواعيد

المدارس
استئناف الدراسة غدًا
أ أ
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أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن بدء تطبيق الدوام الصيفي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان

موعد الدوام الصيفي بمدارس الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا.

موعد الدوام الصيفي بمدارس مكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في المدارس الصباحية عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا، فيما يبدأ الاصطفاف في المدارس المسائية 12:45، فيما تبدأ الحصة الأولى 1:00 ظهرًا. 

موعد الدوام الصيفي بمدارس القصيم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في مدارس البنات عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، بينما يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة 6:30 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى 6:45 صباحًا. 

موعد الدوام الصيفي بمدارس عسير 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.

موعد الدوام الصيفي بمدارس الجوف 

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 7:00 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحًا.

موعد الدوام الصيفي بمدارس حفر الباطن

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.


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