عاجل.. بدء الدوام الصيفي بمدارس هذه الإدارات.. تعرف على المواعيد

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أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن بدء تطبيق الدوام الصيفي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.
موعد الدوام الصيفي بمدارس الرياضأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا.
⏰ التوقيت الصيفي |— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) April 13, 2024
يستأنف طلاب وطالبات #تعليم_الرياض الاثنين 6 شوال 1445هـ الفصل الدراسي الثالث بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.#لانضباطك_أثر pic.twitter.com/pRtOzShnPX
موعد الدوام الصيفي بمدارس مكة المكرمةأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في المدارس الصباحية عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا، فيما يبدأ الاصطفاف في المدارس المسائية 12:45، فيما تبدأ الحصة الأولى 1:00 ظهرًا.
عودًا حميدًا— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) April 13, 2024
التوقيت الزمني الصيفي للاصطفاف الصباحي والحصة الأولى اعتبارًا من يوم الإثنين
6شوال 1445هـ #تعليم_مكة pic.twitter.com/41cyYQcSuH
موعد الدوام الصيفي بمدارس القصيمأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في مدارس البنات عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، بينما يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين عند الساعة 6:30 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى 6:45 صباحًا.
⏰ التوقيت الصيفي |— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) April 13, 2024
يبدأ تطبيق الدوام الصيفي في مدارس #تعليم_القصيم ابتداءً من الاثنين 6 شوال 1445ﮪ. pic.twitter.com/3ZReXwjdln
موعد الدوام الصيفي بمدارس عسير أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.
بعد قضاء إجازة عيد الفطر..— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) April 13, 2024
تُستأنَف الرحلة التعليمية في مدارس #تعليم_عسير صباح الإثنين المقبل؛ حيث يبدأ الاصطفاف الساعة 6:45 صباحا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحا. pic.twitter.com/RxcfvRt9Ed
موعد الدوام الصيفي بمدارس الجوف أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 7:00 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15 صباحًا.
اعتمد المدير العام لإدارة #تعليم_الجوف توقيت الدوام الصيفي لمدارس المنطقة، بدءاً من يوم الاثنين المقبل الموافق 6-10-1445هـ، عند الاصطفاف الصباحي الساعة 7 صباحاً في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحاً. pic.twitter.com/H8ffw69kJK— إدارة تعليم الجوف (@MOE_JOF) April 12, 2024
موعد الدوام الصيفي بمدارس حفر الباطنأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، أن توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس التابعة لها خلال فترة الصيف سيبدأ في الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا.
🔴إعلان|#تعليم_حفرالباطن يعلن عن بدء الدوام الصيفي لهذا العام الدراسي ١٤٤٥ ﮪ يوم الاثنين الموافق ٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ .— إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) March 25, 2024
وسيبدأ الاصطفاف الصباحي : 6:45صباحاً
والحصة الأولى 7:00 صباحاً.
كل الدعوات لأبنائنا وبناتنا بالتفوق والنجاح ، وللزملاء والزميلات بالميدان التربوي بالسداد والتوفيق pic.twitter.com/SzFpNu2uUT