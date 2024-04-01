عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية وسيول وبرد وسط تحذيرات رسمية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. قبل 48 ساعة من الصرف.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية من حساب المواطن
فيما يتبقى 48 ساعة على إيداع مبالغ الدفعة 77 في حسابات مستفيدي حساب المواطن لشهر إبريل.. المزيد هنا
لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت سيول وادي دوقة بالطرق والمركبات في تهامة الباحة؟
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة وجرفت الطرق والمركبات.. المزيد هنا
أمطار وسيول تاريخية.. ماذا يحدث في وادي بيشة؟
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة عسير جنوب المملكة، تدفقت سيول تاريخية في وادي بيشة، وجرت كالأنهار مع تساقط أمطار غزيرة.. المزيد هنا
"نزاهة": إيقاف 146 متورطًا بالفساد بينهم موظفون من 7 وزارات
وهيئات حكومية
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر مارس 2024، اختصاصاتها ومهماتها من خلال إجراء 1657 جولة رقابية، والتحقيق مع 239 مشتبهًا بهم.. المزيد هنا
تحذير عاجل لـ"الأرصاد" بشأن أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من
رمضان
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ما تبقى من رمضان قد يشهد ـ بمشيئة الله ـ تساقط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي.. المزيد هنا
تعديل على نظام التقاعد المدني.. تعرف على التفاصيل
طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إجراء تعديل على نص المادة (الرابعة عشرة) من نظام التقاعد المدني.. المزيد هنا
ما حكم المشترك الذي انخفض أجره مؤخرًا؟ "التأمينات" ترد
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن حكم المشترك الذي انخفض أجره في السنوات الأخيرة.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى بشأن موعد نزول راتب التأمينات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم اليوم الاثنين صرف رواتب مستفيدي نظام التأمينات. . المزيد هنا
بدءا من اليوم.. تنبيه عاجل من البلدية والإسكان لهؤلاء الأشخاص تجنبا لتفادي العقوبات
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل "اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم".. المزيد هنا
فيديو متداول لإنقاذ شخصين جرفتهما السيول في بيشة عبر طائرة هليكوبتر
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" لحظة إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول في بيشة.. المزيد هنا