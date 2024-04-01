عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية وسيول وبرد وسط تحذيرات رسمية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. قبل 48 ساعة من الصرف.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية من حساب المواطن



لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت سيول وادي دوقة بالطرق والمركبات في تهامة الباحة؟



أمطار وسيول تاريخية.. ماذا يحدث في وادي بيشة؟



"نزاهة": إيقاف 146 متورطًا بالفساد بينهم موظفون من 7 وزارات وهيئات حكومية



تحذير عاجل لـ"الأرصاد" بشأن أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان



تعديل على نظام التقاعد المدني.. تعرف على التفاصيل



ما حكم المشترك الذي انخفض أجره مؤخرًا؟ "التأمينات" ترد



عاجل.. بشرى بشأن موعد نزول راتب التأمينات



بدءا من اليوم.. تنبيه عاجل من البلدية والإسكان لهؤلاء الأشخاص تجنبا لتفادي العقوبات



فيديو متداول لإنقاذ شخصين جرفتهما السيول في بيشة عبر طائرة هليكوبتر

