سجين يروي مأساته بسبب المخدرات: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي"



قضية مخدرات:

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سجين آخر:

الشلة دمرتني:

روى سجين قصته المؤلمة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تجارة المواد المخدرة والسموم.وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي مخدرات صاري لي مغترب عن أمي 14 سنة، أتمنى الموت، قضيتي استقبال مخدرات".وتابع: "اتصل بي أحد الأشخاص وأخبرني عن وصول تريلا إلى الرياض، وأخبرني أن بها مخدرات وقال لي أذهب لترى وضعها، وحين ذهبت تم القبض عليوواصل: "الموقف اللي ندمان عليه إني اتبعت كلام أخوي وجابني عن طريق المخدرات وانحرمت من أهلي".في وقت سابق، روى سجين قصة مؤثرة بعدما أفقدته تجارة المخدرات كل شيء تقريبا وأصبح إنسانا بلا هوية أو قيمة.وقال السجين في مقطع فيديو: "الشلة هي اللي دمرتني والفلوس والطمع والمخدرات ما لها أمان ضيعتني من أهلي وضيعتني من الدنيا".وأضاف : "من كثر ما أنا متندم من المخدرات، شكيت في نفسي إن ما أحد يحبني في الدنيا، الترويج ما فادني ولا شيء، كنت طماع عشان الفلوس، لما انمسكت حسيت بكتمة وحسيت بظلمة ، حسيت بندم".وتابع: "واحد قال لي يبغى قطعة وجاني الموقع، وبعدها انقبض علي، ولا حسيت ولا أي شيء أني استفدت من الفلوس، دمرت نفسي ودمرت حياتي".