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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

سجين يروي مأساته بسبب المخدرات: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي"

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السجين
أ أ
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روى سجين قصته المؤلمة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تجارة المواد المخدرة والسموم.


قضية مخدرات:


وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي مخدرات صاري لي مغترب عن أمي 14 سنة، أتمنى الموت، قضيتي استقبال مخدرات".اضافة اعلان

وتابع: "اتصل بي أحد الأشخاص وأخبرني عن وصول تريلا إلى الرياض، وأخبرني أن بها مخدرات وقال لي أذهب لترى وضعها، وحين ذهبت تم القبض علي

وواصل: "الموقف اللي ندمان عليه إني اتبعت كلام أخوي وجابني عن طريق المخدرات وانحرمت من أهلي".

سجين آخر:


في وقت سابق، روى سجين قصة مؤثرة بعدما أفقدته تجارة المخدرات كل شيء تقريبا وأصبح إنسانا بلا هوية أو قيمة.

الشلة دمرتني:



وقال السجين في مقطع فيديو: "الشلة هي اللي دمرتني والفلوس والطمع والمخدرات ما لها أمان ضيعتني من أهلي وضيعتني من الدنيا".

وأضاف : "من كثر ما أنا متندم من المخدرات، شكيت في نفسي إن ما أحد يحبني في الدنيا، الترويج ما فادني ولا شيء، كنت طماع عشان الفلوس، لما انمسكت حسيت بكتمة وحسيت بظلمة ، حسيت بندم".

وتابع: "واحد قال لي يبغى قطعة وجاني الموقع، وبعدها انقبض علي، ولا حسيت ولا أي شيء أني استفدت من الفلوس، دمرت نفسي ودمرت حياتي".

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