لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري

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ألقت الفرق الرقابية للجهات المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمساندة الدعم الأمني عدة جرائم تستر وأنشطة غير مُرخص بمزاولتها في مستودعات بالرياض. اضافة اعلان





لحظة الضبط:



وأظهر الفيديو لحظة قيام الأجهزة المختصة بعمليات الضبط ومداهمة أوكار المخالفين بمساعدة جهود الأمن.في وقت سابق، كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر في سبع حالات.البرنامج الحكومي:وأضاف البرنامج الحكومي، أنه بناءً على المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها في حال انطبقت الشروط التالية عليه:١- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.