8 مناطق تتصدرهم الحدود الشمالية.. تعرف على معدل كميات الأمطار التي سقطت اليوم

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شهدت 8 مناطق بالمملكة هطول أمطار متفرقة ما بين متوسطة غلى غزيرة، اليوم الأحد.





الحدود الشمالية تسجل اعلى معدل أمطار:



توزيع الأمطار على مناطق هطول الأمطار:



فيما سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ (30.9) ملم في مطار رفحاء، و(28.7) في مدينة رفحاء.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (104) محطات رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم أمس السبت 10 فبراير 2024م، حتى التاسعة صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، الحدود الشمالية، والباحة).وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مزارع خروب - شقراء (22.0) ملم، وفي الحُريق - شقراء (18.5) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (6.6) ملم في الليث، و (4.8) ملم في القنفذة.وفي منطقة القصيم سجلت شري- بريدة (19.0) ملم، وقبة- الأسياح (13.9) ملم. وأشار إلى تسجيل منطقة الشرقية (9.0) ملم في حرس حدود الرقعي- حفر الباطن، و(8.9) ملم في مطار القيصومة- حفر الباطن.بينما سجلت منطقة عسير (8.4) ملم في عضاضة- أبها، و(5.3) ملم في مطار أبها، فيما سجلت منطقة حائل (3.1) في السعيرة - الشنان، و(2.8) في محطة القطار- حائل، وفي منطقة الباحة سجلت مدينة الباحة (29.4) ملم، و(10.6) ملم في بلجرشي.