أبشر يوضح مدى إمكانية تعديل المهنة عبر حساب المستفيد في المنصة

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أكدت منصة أبشر، أنه لا يمكن التعديل على المهنة من خلال حساب المستفيد في المنصة، وبجب التواصل مع الأحوال المدنية لإتمام الإجراءات المطلوبة.





تعديل المهنة

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مشكلة تحديث الجواز المؤقت

تجديد جوازات السفر