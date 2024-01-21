"اعتدال" تتصدى لـ 3 تنظيمات إرهابية.. التفاصيل

أ أ

نجح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون مع منصة (تليجرام) خلال الربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) 2023م من إزالة 20.092.547 مليون محتوى متطرف.

مواجهة التنظيمات المتطرفة