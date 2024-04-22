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اعتبارًا من 27 أبريل.. التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة بين المملكة والصين

الهيئة العامة للطيران المدني
الهيئة العامة للطيران المدني
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من شنجهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل.اضافة اعلان

رحلات منتظمة بين المملكة والصين:


وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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