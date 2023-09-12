التجارة توضح طريقة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها

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أكدت وزارة التجارة أهمية التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها؛ من خلال منصة الأعمال.



موثوقية المتاجر الإلكترونية



وأضافت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يمكن التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها عبر الرابط التالي ""http://business.sa.

وفي وقت سابق اوضحت وزارة التجارة الخطوات المطلوبة واللازمة للاستعلام عن بيانات السجل التجاري.

وأوضحت وزارة التجارة، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين الاطلاع على البيانات التجارية من خلال البحث برقم أو اسم السجل التجاري.

كما تتيح للمستخدمين إمكانية البحث بالنشاط التجاري أو الكيان التجاري أو من خلال تحديد المدينة.



تفاصيل السجلات الفرعية



ومن خلال محرك البحث يتمكن مستخدم الخدمة من الاطلاع على معلومات السجل التجاري من حالة السجل, رأس المال, الهاتف المسجل تاريخ إصدار وانتهاء السجل بالإضافة إلى تفاصيل السجلات الفرعية.



الخطوات



1 - الضغط على ابدأ الخدمة.

2 - إدخال المعلومات المطلوبة.

3 - تسجيل الدخول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.

4 - الضغط على أيقونة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.

5 - إدخال رقم أو اسم السجل التجاري والضغط على بحث. اضافة اعلان