احذر.. "فيسبوك" و "إكس" قررا تدريب الذكاء الاصطناعي على منشوراتك

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اتخذت شبكتا فيسوك وإكس (تويتر سابقاً) خطوات ملموسة للاستفادة من بيانات المستخدمين والمحتوى الذي ينشروه عبر حساباتهم الشخصية في تدريب نماذجهم الذكية.

وتأتي هذه الخطوة مع اشتداد المنافسة بين الشركات العاملة داخل سوق نماذج الذكاء الاصطناعي.





فيسبوك وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي



المعلومات المتاحة عبر الإنترنت



ربط البيانات مع حساب ميتا



وتقول فيسبوك في سياستها للخصوصية بشأن علاقتها بالذكاء الاصطناعي رداً على سؤال يقول: من أين تحصل Meta على معلومات التدريب على الذكاء الاصطناعي؟تجيب قائلة إنه "نظراً لأن الأمر يتطلب مثل هذه الكمية الكبيرة من المعلومات لتعليم النماذج الفعالة، يتم استخدام مجموعة من المصادر للتدريب.وتضيف، تتضمن المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت والمعلومات المرخصة، بالإضافة إلى المعلومات من منتجات وخدمات Meta".وتنوه: "عندما نجمع معلومات عامة من الإنترنت أو بيانات ترخيص من موفرين آخرين لتدريب نماذجنا، فقد تتضمن معلومات شخصية.وتقول: على سبيل المثال، إذا جمعنا منشوراً عاماً على المدونة، فقد يتضمن اسم المؤلف ومعلومات الاتصال به.وتوضح، عندما نحصل على معلومات شخصية كجزء من هذه البيانات العامة والمرخصة التي نستخدمها لتدريب نماذجنا، فإننا لا نربط هذه البيانات على وجه التحديد بأي حساب ميتا".