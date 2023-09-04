الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

احذر.. "فيسبوك" و "إكس" قررا تدريب الذكاء الاصطناعي على منشوراتك

الذكاء الاصطناعي
"فيسبوك و إكس" قررا تدريب الذكاء الاصطناعي على منشوراتك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اتخذت شبكتا فيسوك وإكس (تويتر سابقاً) خطوات ملموسة للاستفادة من بيانات المستخدمين والمحتوى الذي ينشروه عبر حساباتهم الشخصية في تدريب نماذجهم الذكية.
وتأتي هذه الخطوة مع اشتداد المنافسة بين الشركات العاملة داخل سوق نماذج الذكاء الاصطناعي.

فيسبوك وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي

وتقول فيسبوك في سياستها للخصوصية بشأن علاقتها بالذكاء الاصطناعي رداً على سؤال يقول: من أين تحصل Meta على معلومات التدريب على الذكاء الاصطناعي؟
تجيب قائلة إنه "نظراً لأن الأمر يتطلب مثل هذه الكمية الكبيرة من المعلومات لتعليم النماذج الفعالة، يتم استخدام مجموعة من المصادر للتدريب.

المعلومات المتاحة عبر الإنترنت

وتضيف، تتضمن المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت والمعلومات المرخصة، بالإضافة إلى المعلومات من منتجات وخدمات Meta".
وتنوه: "عندما نجمع معلومات عامة من الإنترنت أو بيانات ترخيص من موفرين آخرين لتدريب نماذجنا، فقد تتضمن معلومات شخصية.

ربط البيانات مع حساب ميتا

وتقول: على سبيل المثال، إذا جمعنا منشوراً عاماً على المدونة، فقد يتضمن اسم المؤلف ومعلومات الاتصال به.
وتوضح، عندما نحصل على معلومات شخصية كجزء من هذه البيانات العامة والمرخصة التي نستخدمها لتدريب نماذجنا، فإننا لا نربط هذه البيانات على وجه التحديد بأي حساب ميتا".

اقرأ أيضا

إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من موجة حارة على العاصمة المقدسة

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

الداخلية: تصوير بطاقة الهوية في تطبيق "تيك توك" غير مسموح

تعرف على آداب وممنوعات "التعليم" لحضور الفصول الافتراضية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 10:02 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

طلبة الجامعات بالمملكة يطورون 12 مشروعًا بحثيًّا

فيس بوك فيسبوك 7:38 ص الخميس، 24 أغسطس 2023

تعويض مالي ضخم من "فيسبوك" بسبب هذا الخطأ

11:55 ص الأربعاء، 23 أغسطس 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مميزات منصة مدرستي ووظائف الحج والعمرة واللغة الصينية بالمدارس

البصمة 10:54 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

مختصون: بصمة حضور الطلاب غير مجدية ومصدر خطورة

اقرأ أيضا

حالة مطرية
7:18 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

الإسعاف الجوي
7:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
6:54 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الجاسر: المملكة الثامنة عالميًا في مناولة الحاويات 2030

أمطار وسيول 3
4:26 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد" أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة وبعض المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي