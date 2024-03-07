توضيح مهم بشأن نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد

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أصدرت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا مهمًا بشأن نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد.
توضيح
مهم بشأن نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديدوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى
مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات.
خطوات
نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديدوأكدت
أنه في هذه الحالة يتم تقديم طلب إيقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال
وجود فروع أخرى مفعلة، وبعد سداد مستحقات ما قبل نقل الملكية يمكنك تقديم طلب إيقاف
الرقم المميز، وذلك من خلال:
1 - الدخول إلى حسابك في موقع الهيئة.
2 - اختيار أيقونة تحديث.
3 - إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة.
4 - اختيار إيقاف الرقم المميز.
5 - بعد الموافقة على الطلب، تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد أو إضافة فرع.