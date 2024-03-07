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توضيح مهم بشأن نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا مهمًا بشأن نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد.

توضيح مهم بشأن نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديداضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات.

خطوات نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد

وأكدت أنه في هذه الحالة يتم تقديم طلب إيقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال وجود فروع أخرى مفعلة، وبعد سداد مستحقات ما قبل نقل الملكية يمكنك تقديم طلب إيقاف الرقم المميز، وذلك من خلال:
1 - الدخول إلى حسابك في موقع الهيئة.
2 - اختيار أيقونة تحديث.
3 - إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة.
4 - اختيار إيقاف الرقم المميز.
5 - بعد الموافقة على الطلب، تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد أو إضافة فرع.

توضيح من هيئة الزكاة بشأن موعد سداد ضريبة الدخل

في الوقت نفسه، أوضحت الهيئة موعد سداد ضريبة الدخل وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الضريبة وذلك بقولها: "وفقًا للمادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، عند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية، يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة".

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إحكام توضح المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها

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