أهم بنود بيان وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي

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أصدر وزراء دول الخليج المعنيين بالتغير المناخي بيانا لتشجيع جهود مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميا لـ 3 أضعاف.





اتفاق باريس:



اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية:



التغير المناخي:



مواجهة التغير المناخي



تغير المناخ وصحة الإنسان



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وشدد الوزراء على ضرورة اتباع نهج تدريجي لتحقيق أهداف اتفاق باريس بما فيها تخفيف الانبعاثات.وتضمن البيان: "تأكيد خليجي على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي".كما أكد البيان دعم خليجي لاستضافة الإمارات لمؤتمر الـ 28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بالتغير المناخي.وأضاف: "نشكر المملكة على استضافتها لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".في وقت سابق، أكدت دراسة حديثة، أن التغير المناخي يفاقم مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي، لاسيما مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.وأوضح مجموعة من خبراء الجهاز التنفسي، أن من يعانون من مشاكل بالرئة هم ضمن الأكثر عرضة للخطر جراء تغير المناخ.وتفصيلا، دعا الخبراء إلى اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تغير المناخ، والحد من تلوث الهواء.وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الاثنين، نقلاً عن المجموعة البحثية، أن درجات الحرارة المرتفعة، وأنماط الطقس الآخذة في التغير، وزيادة حبوب اللقاح والمواد الأخرى المسببة للحساسية، وكذلك حرائق الغابات، والعواصف الترابية وحركة المرور المعتمدة على الوقود الأحفوري، تفاقم كلها أمراض الجهاز التنفسي الحالية، بل يمكن أن تتسبب في ظهور أمراض جديدة.وأكد معدو الدراسة إن تأثير تغير المناخ على كوكب الأرض وصحة الإنسان أصبح الآن "أمراً محتوماً".وتشير تقديرات إلى أن تلوث الهواء تسبب في مقتل 6.7 مليون شخص على مستوى العالم خلال عام 2019، و373 ألفاً في أوروبا، حيث كانت الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء العامل المشترك للكثير من نفس المصادر المسببة للوفاة.