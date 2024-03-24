أمير الحدود الشمالية يُكرّم الفائزَين بالمركز الأول بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم الأحد، الطالبين الفائزين بجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 25.





تكريم الطالبين الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن



وهنأ سمو أمير الحدود الشمالية الطالب أحمد العنزي الذي حقق المركز الأول بالفرع السادس للجائزة ، والطالبة الفائزة عائشة السويد التي حصلت على المركز الأول بالفرع الخامس .واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح من رئيس مجلس إدارة جمعية مثاني بالمنطقة الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل، عن الجائزة ومسيرة الطلاب الفائزين بها، مستعرضًا إنجازات الجمعية في المسابقات والأنشطة المختلفة.وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، الجهود التي تقوم بها الجمعية طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله من خلال حلق التحفيظ والدور والمسابقات القرآنية، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من عناية لكتاب الله، ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة كافة .