أمن الطرق يعلن فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار

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أعلنت القوات الخاصة بأمن الطرق على أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا
الاتجاهين بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية متمنين السلامة
للجميع .
جهود أمن الطرق في محافظة وادي الدواسر وكانت أعلنت القوة
الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه
أعلافًا ومعدة زراعية.
تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار و إزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع . #أمن_الطرق#الوقاية_أمان pic.twitter.com/tRQKGKnZMz— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) January 26, 2024