أمن الطرق يعلن فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار

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أعلنت القوات الخاصة بأمن الطرق على أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع . اضافة اعلان





جهود أمن الطرق في محافظة وادي الدواسر



pic.twitter.com/tRQKGKnZMz #الوقاية_أمان تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار و إزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع . #أمن_الطرق January 26, 2024

شرطة الرياض تضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية



القبض على قائد مركبة متهور



وكانت أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.وأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.