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أمن الطرق يعلن فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار

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أمن الطرق
أ أ
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أعلنت القوات الخاصة بأمن الطرق على أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع .اضافة اعلان

جهود أمن الطرق في محافظة وادي الدواسر 

وكانت أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.


شرطة الرياض تضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية

وأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على قائد مركبة متهور

ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.

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