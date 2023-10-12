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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة "لا تُسرفوا" للحد من إسراف الطعام (فيديو)

الطعام
مبادرة لا تسرفوا تهدف إلى الحفاظ على النعمة
أ أ
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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تهدف إلى الحد من الإسراف في الطعام والحفاظ على النعمة.

الهدف من المبادرةاضافة اعلان

وقال مدير المؤسسات غير الربحية في أمانة العاصمة المقدسة، صديق واصل، لفضائية "الإخبارية"، إن "مبادرة "لا تسرفوا" هدفها توعية المجتمع للحد من الفقد والإسراف والتقليل من هدر الغذاء والمحافظة على النعمة".
وأوضح أن المبادرة تستهدف توعية أفراد المجتمع لتقليل الهدر للطعام، والمحافظة على النعمة.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع جمعيات متخصصة في حفظ النعمة، وهي جمعية "إكرام" بمكة المكرمة، المعنية بالمحافظة على الطعام، واستغلال الفائض منه.


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