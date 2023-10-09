أنت ممنوع من دخول أمانة العاصمة المقدسة ما لم تقم بهذا الأمر

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنه من منطلق حرصها على تقديم خدماتها بشكل متميز، فإنها تود أن يعلم الجميع بأنه اعتبارًا من يوم الاثنين 1/ 4/ 1445هـ الموافق 16/ 10 / 2023م، لن يتم السماح للمراجعين بدخول مبنى الأمانة وكافة إداراتها. اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمنع دخول المراجعين إلا بعد الحصول على موعد مسبق عبر منصة بلدي.

وبينت أنه يمكن حجز موعد عبر تطبيق بلدي أو مسح الـ "كيو ار كود" الخاص بالخدمة.





تحديد متطلبات إصدار رخص البناء



في الوقت نفسه، تعمل أمانة العاصمة المقدسة على تطوير نظام إصدار رخص البناء وتسهيل إجراءاته، والعمل على إيجاد أفضل الطرق والحلول المتطورة والإلكترونية، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخص وضمان وصولها للمواطن بأيسر الطرق.تطوير نظام إصدار رخصة البناءوأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن خدمة إصدار رخص البناء تُعد من أهم الخدمات التي تقدمها الأمانات للمواطنين، حيث قامت الأمانة باستحداث العديد من الإجراءات التي تسهم في تطوير نظام إصدار رخصة البناء، وتيسير إجراءات حصول المواطن أو المطور على الرخصة بأنواعها، سواء كانت في المشاريع السكنية أو التجارية أو الخدمية وفي وقت قياسي، وذلك من خلال نظام شفاف ومرن ومنضبط يعمل على الارتقاء بمستوى جودة البناء من حيث الفن المعماري والسلامة الإنشائية.متطلبات إصدار رخص البناءوأضاف؛ أن الأمانة حددت عددًا من متطلبات إصدار رخص البناء بالنسبة للمباني التجارية والسكنية التجارية، وبناءً عليها يتم إصدار الرخصة إلكترونيًا وعبر منصة بلدي ووفق إجراءات ميسرة وسريعة، مبيناً أن من أهم هذه المتطلبات، هي:- امتلاك صك محدث من وزارة العدل، أو عقد إسكان.- إصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحيًا.- التعاقد مع مكتب هندسي مصمم مصنف والتعاقد مع مقاول بناء مصنف والحصول على موافقة البلدية والأمانة .