سكني وتجاري.. أمانة مكة تُحدد متطلبات إصدار رخص البناء

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها تعمل على تطوير نظام إصدار رخص البناء وتسهيل إجراءاته، والعمل على إيجاد أفضل الطرق والحلول المتطورة والإلكترونية، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخص وضمان وصولها للمواطن بأيسر الطرق. اضافة اعلان





خدمة إصدار رخص البناء



إصدار الرخصة إلكترونيًا

8 خدمات تتعلق بالرخص الإنشائية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن خدمة إصدار رخص البناء تُعد من أهم الخدمات التي تقدمها الأمانات للمواطنين.وأكد أن الأمانة قامت باستحداث العديد من الإجراءات التي تسهم في تطوير نظام إصدار رخصة البناء، وتيسير إجراءات حصول المواطن أو المطور على الرخصة بأنواعها، سواء كانت في المشاريع السكنية أو التجارية أو الخدمية وفي وقت قياسي، وذلك من خلال نظام شفاف ومرن ومنضبط يعمل على الارتقاء بمستوى جودة البناء من حيث الفن المعماري والسلامة الإنشائية.وأضاف؛ أن الأمانة حددت عددًا من متطلبات إصدار رخص البناء بالنسبة للمباني التجارية والسكنية التجارية، وبناءً عليها يتم إصدار الرخصة إلكترونيًا وعبر منصة بلدي ووفق إجراءات ميسرة وسريعة.وبين أن من أهم هذه المتطلبات امتلاك صك محدث من وزارة العدل، أو عقد إسكان، وإصدار قرار مساحي من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف لتقديم خدمات الرفع مساحيًا، والتعاقد مع مكتب هندسي مصمم مصنف والتعاقد مع مقاول بناء مصنف والحصول على موافقة البلدية والأمانة.وأشار المتحدث الرسمي، إلى وجود 8 خدمات تتعلق بالرخص الإنشائية، وهي:1 - إصدار رخصة البناء.2 - تجديد رخصة بناء.3 - تعديل مكون بناء.4 - إصدار رخصة هدم.5 - إصدار رخصة ترميم.6 - نقل ملكية رخصة بناء فورية.7 - إصدار رخصة تجهيز موقع تكسير.8 - إصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم وإضافته.