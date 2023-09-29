وقاية من أمراض مميتة.. ممارسة كبار السن للنشاط البدني تضمن جودة الحياة

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أثبتت دراسة حديثة أن كبار السن إذا مارسوا النشاط البدني لدقائق كل يوم، فإن ذلك يضمن لهم جودة الحياة، ويقلل من الإصابة بالعديد من الأمراض المميتة. اضافة اعلان





جودة الحياة ترتبط بالنشاط البدني



كيفية ممارسة أقل نشاط بدني يوميًا



نوعية حياة أعلى



هذا ما أكدته دراسة أجرتها جامعة كامبريدج على ما يقرب من 1500 بالغ، أن انخفاض مقدار الوقت الذي يقضيه البالغون في ممارسة النشاط البدني عند تجاوزهم الـ60 عاماً، يرتبط بانخفاض جودة الحياة الصحية لهؤلاء.ومن المعروف أن النشاط البدني، خصوصاً عندما يكون معتدل الشدة يرفع معدل ضربات القلب ويقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.وتوصي الهيئات الطبية البالغين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة في الأسبوع.كما يُنصح أيضاً كبار السن بفصل الفترات الطويلة من الجلوس مع نشاط خفيف، عندما يكون ذلك ممكناً جسدياً، أو على الأقل مع الوقوف، لأن هذا له فوائد صحية مميزة لكبار السن.وفي هذا السياق، قام فريق بقيادة باحثين في جامعة كامبريدج بفحص مستويات النشاط بين 1433 مشاركاً تراوح أعمارهم بين 60 وما فوق باستخدام مقاييس التسارع.وإلى جانب ذلك، نظر الفريق أيضاً في جودة الحياة المتعلقة بالصحة، وهو مقياس للصحة والرفاهية يشمل الألم والقدرة على رعاية النفس والقلق/ الحالة المزاجية.وحصل المشاركون على درجة بين «صفر» (أسوأ جودة للحياة) و«1» (أفضل) بناءً على إجاباتهم، حيث يرتبط انخفاض جودة درجات الحياة بزيادة خطر الاستشفاء، والنتائج الأسوأ بعد العلاج بالمستشفى، والوفاة المبكرة.وفي المتوسط، بعد ست سنوات من التقييم الأول، كان كل من الرجال والنساء يمارسون نشاطاً بدنياً أقل بنحو 24 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يومياً.وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي الوقت الذي لا يمارسون فيه الجلوس بمعدل 33 دقيقة يومياً للرجال، ونحو 38 دقيقة يومياً للنساء.وتبين أن الأفراد الذين مارسوا نشاطاً بدنياً معتدلاً إلى قوياً وقضوا وقتاً أقل في الجلوس في تقييمهم الأول كان لديهم نوعية حياة أعلى في وقت لاحق. ارتبطت الساعة التي يقضيها المرء بنشاط أكبر بمعدل 0.02 درجة جودة حياة أعلى.ومقابل كل دقيقة في اليوم أقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي الذي يتم قياسه بعد ست سنوات من التقييم الأول، انخفضت درجات جودة الحياة بمقدار 0.03.مما يعني أن الفرد الذي قضى 15 دقيقة يومياً أقل انخراطاً في مثل هذا النشاط، كان سيشهد انخفاضاً في درجاته بمقدار 0.45.