300 ضابط شرطة يحاصرون مركز تسوق بولاية أمريكية.. ماذا حدث؟

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" توقف حوالي 300 ضابط شرطة بجوار مركز التسوق بايسايد ماركت بليس في ميامي، بفلوريدا الأمريكية.

ويظهر الفيديو أيضا عدد كبير من سيارات الشرطة وقوات إنفاذ القانون وهي تقوم بتأمين مكان الحادث. اضافة اعلان





حصار مركز تسوق في ميامي بولاية فلوريدا:



مطاردة شرطة لامرأة أمريكية:







Some say it’s due to a group of teenagers fighting there.



Video by pic.twitter.com/E6OEMEc6e1 Around 300 police officerss have pulled up next to the Bayside Market shopping mall in Miami.Some say it’s due to a group of teenagers fighting there.Video by @RylanFilm January 2, 2024

يأتي هذا بحسب ما أفادته به أفادت وسائل إعلام أجنبية، أن ذلك بعد أنباء قتال مجموعة من المراهقين هناك.وأوضحت أنه جرت استجابة واسعة النطاق من الشرطة بعد ورود تقارير عن إطلاق أعيرة نارية مع وقوع قتال كبير في مكان قريب.وقد قام الضباط بإغلاق عدة شوارع وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة.وفي وقت سابق شهدت ولاية "آركنسا" الأمريكية واقعة غريبة، حين أوقفت الشرطة سيارة لتكتشف أن بداخلها امرأة فتطلب منها "الرخص"، ولكن ما فعلته كان غريبا حقا.واستغلت المرأة انشغال الضابط في مراجعة الأوراق وركبت سيارتها وأسرعت بها واختفت من أمامه.وبعد ذلك تبعها الشرطي وألحق بها إلا أنها اصطدمت بشاحنة أخرى وانشطرت مركبتها نصفين.