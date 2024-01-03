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300 ضابط شرطة يحاصرون مركز تسوق بولاية أمريكية.. ماذا حدث؟

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سيارات الشرطة
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" توقف حوالي 300 ضابط شرطة بجوار مركز التسوق بايسايد ماركت بليس في ميامي، بفلوريدا الأمريكية.
ويظهر الفيديو أيضا عدد كبير من سيارات الشرطة وقوات إنفاذ القانون وهي تقوم بتأمين مكان الحادث.اضافة اعلان

حصار مركز تسوق في ميامي بولاية فلوريدا:


يأتي هذا بحسب ما أفادته به أفادت وسائل إعلام أجنبية، أن ذلك بعد أنباء قتال مجموعة من المراهقين هناك.

وأوضحت أنه جرت استجابة واسعة النطاق من الشرطة بعد ورود تقارير عن إطلاق أعيرة نارية مع وقوع قتال كبير في مكان قريب.

وقد قام الضباط  بإغلاق عدة شوارع وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة.

مطاردة شرطة لامرأة أمريكية:


وفي وقت سابق شهدت ولاية "آركنسا" الأمريكية واقعة غريبة، حين أوقفت الشرطة سيارة لتكتشف أن بداخلها امرأة فتطلب منها "الرخص"، ولكن ما فعلته كان غريبا حقا.

واستغلت المرأة انشغال الضابط في مراجعة الأوراق وركبت سيارتها وأسرعت بها واختفت من أمامه.

وبعد ذلك تبعها الشرطي وألحق بها إلا أنها اصطدمت بشاحنة أخرى وانشطرت مركبتها نصفين.

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