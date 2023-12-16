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يحدث في الشتاء.. حرائق تجتاح هذه الدولة بسبب شدة الحرارة

حرائق
حرائق
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تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا اليوم، لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.اضافة اعلان

حرائق في أستراليا:


 وقال مكتب الأرصاد الجوية: "إن التحذيرات من الموجة الحارة صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية، ونيو ساوث ويلز، وجنوب أستراليا، والإقليم الشمالي".
 وأضاف، أن الطقس الحار يزيد من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة، وسط ظاهرة "النينو" المناخية، التي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل: حرائق الغابات، والأعاصير، والجفاف.

بطيخ في الشتاء:

في سياق آخر تداول نشطاء في سلطنة عمان مقطع فيديو يوثق مشهدا طريفا ونادر الحدوث لأحد الأسواق يباع فيها البطيخ في فصل الشتاء.

ونشر مقطع الفيديو حساب "الخيمة العمانية"، والذي التقطته ىعدسة المصور أحمد هاشمي، وعلق عليه بالقول :" مشاهدة ممتعة .. البطيخ مسمى محلي لأحد الفواكه الصيفية المميزة حدث نادر تواجد البطيخ في سوق نزوى في فصل الشتاء الحديث مع الوالد حامد عن فوائد البطيخ ومضاره" .

كما أظهر مقطع فيديو آخر طفلا يبع ثمار البطيخ ويمازح أحد رواد السوق قائلا :" كله بقريال".

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