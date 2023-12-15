وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي الأوضاع في غزة

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي. اضافة اعلان

جاء ذلك على هامش زيارة اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، إلى العاصمة النرويجية أوسلو.





العلاقات السعودية النرويجية

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.وناقش الجانبان أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى النرويج أحمد الحربي، والمستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.