وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في غزة وخطوات وقف إطلاق النار

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عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، اجتماعا مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
تطورات الأحداث في غزة
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف إطلاق النار، وضمان عدم اتساع رقعة العنف بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاجتماع أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها المملكة المتحدة، بمسؤولياتها تجاه تكثيف المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، بالإضافة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأقام معالي وزير خارجية المملكة المتحدة مأدبة غداء عمل تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق لهُ.
حضر الاجتماع ومأدبة الغداء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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