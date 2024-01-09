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انفجار ضخم في فندق بولاية أمريكية وإصابة 11 شخصا

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الانفجار
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع انفجار ضخم في فندق ساندمان بمدينة "فورت وورث في ولاية تكساس الأميركية، حيث أصيب 11 شخصا.

انفجار ضخم في فندق بأمريكا:اضافة اعلان

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث، فيما أفادت خدمات الطوارئ بأن أحد المصابين حالته حرجة، واثنين في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.

وذكرت إدارة شرطة فورت وورث على منصة إكس "نعمل حاليا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة"، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

انفجار سابق عند جسر حدودي بين كندا وأمريكا:


في وقت سابق، لقي شخصان مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغرا.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية الأربعاء أنّ "لا مؤشّرات على عمل إرهابي" في انفجار سيارة عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل "وضعا خطيرا للغاية".

وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو"، مضيفا "لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

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