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منها "شارات الشواذ".. عقوبة موجعة بالصين لمن يرتدي ملابس تؤذي مشاعر الآخرين

الصين
الصين
أ أ
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في خطوة جديدة ومفاجئة، تعتزم تستعد الصين إصدار تعديل قانوني من شأنه أن يسمح بفرض غرامات مالية أو حتى قضاء وقت في السجن، على الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة.اضافة اعلان

تجريم ارتداء ملابس مخالفة بالصين:


وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، طرحت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني مؤخراً مسودة لتعديلات تنظر في إدخالها على القانون، والتي من شأنها أن تحظر مجموعة من السلوكيات.

وأوضحت أن ذلك يتضمن اللباس أو الخطاب الذي يضر بروح الشعب الصيني ويؤذي مشاعره.

وفي التفاصيل لم يوضح أعضاء المجلس بالضبط نوع الصور أو الخطاب الذي قد يزج بالناس في مركز احتجاز لمدة تصل إلى 15 يوماً، أو يتسبَّب في تغريمهم ما يصل إلى 5 آلاف يوان صيني أي ما يعادل 680 دولاراً . 

وكانت الشرطة في مدينة سوجو قرب شنغهاي، قد احتجزت العام الماضي، امرأة لارتدائها زي الكيمونو في الأماكن العامة. 

كما ضيَّقت السلطات في الأشهر الأخيرة الخناق على الأشخاص الذين يرتدون قمصاناً عليها ألوان قوس قزح في الحفلات.

فيما عبَّر الكثير من الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية عن قلقهم من أنَّ التعديلات المقترحة على القانون قد تذهب أبعد من اللازم.

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