الإعصار "هايكوي" يدفع الصين لتعليق 515 قطارًا و23 خطًا بحريًا للركاب

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وصل
الإعصار "هايكوي"، وهو الإعصار الـ11 خلال هذا العام، إلى اليابسة في المناطق
الساحلية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، ومقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين اليوم.
الإعصار
هبط على الأرض مصحوبًا برياح قوية وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية وفقًا
لمديريتي الأرصاد الجوية في فوجيان وقوانغدونغ، أن الإعصار هبط في المناطق الساحلية
لمحافظة دونغشان في مقاطعة فوجيان عند الساعة 5:20 صباحًا ومحافظة راوبينغ بمقاطعة
قوانغدونغ عند الساعة 6:45 صباحًا، مصحوبًا برياح قوية بلغت سرعتها 20 و 18 مترًا في
الثانية بالقرب من مركزها، على التوالي.
ومن المتوقع أن يتحرك "هايكوي" غربًا بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة ليضعف تدريجيًا، وفقًا لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة قوانغدونغ.