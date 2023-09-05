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الإعصار "هايكوي" يدفع الصين لتعليق 515 قطارًا و23 خطًا بحريًا للركاب

إعصار ساولا في هونج كونج
الإعصار هايكوي
أ أ
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وصل الإعصار "هايكوي"، وهو الإعصار الـ11 خلال هذا العام، إلى اليابسة في المناطق الساحلية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، ومقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين اليوم.

الإعصار هبط على الأرض مصحوبًا برياح قوية

 وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية وفقًا لمديريتي الأرصاد الجوية في فوجيان وقوانغدونغ، أن الإعصار هبط في المناطق الساحلية لمحافظة دونغشان في مقاطعة فوجيان عند الساعة 5:20 صباحًا ومحافظة راوبينغ بمقاطعة قوانغدونغ عند الساعة 6:45 صباحًا، مصحوبًا برياح قوية بلغت سرعتها 20 و 18 مترًا في الثانية بالقرب من مركزها، على التوالي.
ومن المتوقع أن يتحرك "هايكوي" غربًا بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة ليضعف تدريجيًا، وفقًا لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة قوانغدونغ.

اكتمال مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية

وأفاد مقر مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف أنه وحتى الساعة 12 ظهر أمس، اكتملت مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية بشرقي مدينة هويتشو في المقاطعة.

إغلاق جميع المواقع الساحلية

واحتمى 27897 قارب صيد بالميناء، كما عاد إلى اليابسة 2139 من عمال الصيد، و453 من العاملين في طاقة الرياح البحرية، و149 من العاملين في المزارع البحرية، إلى جانب إغلاق جميع المواقع الساحلية الـ25.

تعليق 515 قطارًا و23 خطًا بحريًا

 وعلقت السلطات الصينية 515 قطارا في قوانغدونغ و23 خطًا بحريًا للركاب بشرقي هويتشو للوقاية من الفيضانات والأعاصير، إضافة إلى تعليق الدراسة في مدينتي شانتو وتشاوتشو.

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