مقتل 5 أشخاص جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة شمال غرب باكستان

أ أ

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 21 آخرون، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة، اليوم الجمعة، في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان. اضافة اعلان





انفجار عبوة ناسفة



تمشيط المنطقة



وأوضحت مصادر أمنية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها؛ ما أدى إلى تدمير السيارة وتضرر السيارات والدراجات النارية القريبة منها.وأضافت، أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير، في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية.وفي وقت سابق، لقي جنديان من حرس الحدود الباكستاني مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على قارعة الطريق في سوق ببلدة "شاغي" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.تفجير سيارة لحرس الحدودوأوضحت مصادر أمنية محلية أن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة لقوات حرس الحدود بالقرب من العبوة الناسفة، ما أدى إلى تدمير السيارة وسقوط القتيلين والجرحى.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.