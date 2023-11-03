الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل 5 أشخاص جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة شمال غرب باكستان

غزة
إغاثة قطاع غزة
أ أ

 لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 21 آخرون، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة، اليوم الجمعة، في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.اضافة اعلان

انفجار عبوة ناسفة

 وأوضحت مصادر أمنية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة للشرطة بالقرب منها؛ ما أدى إلى تدمير السيارة وتضرر السيارات والدراجات النارية القريبة منها.

تمشيط المنطقة

 وأضافت، أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط مكثفة في المنطقة للبحث عن أي عناصر على صلة بالتفجير، في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية.
وفي وقت سابق، لقي جنديان من حرس الحدود الباكستاني مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على قارعة الطريق في سوق ببلدة "شاغي" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

تفجير سيارة لحرس الحدود
 وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الانفجار وقع أثناء مرور سيارة لقوات حرس الحدود بالقرب من العبوة الناسفة، ما أدى إلى تدمير السيارة وسقوط القتيلين والجرحى.
 وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

اقرأ أيضا

حريق إيران
2:00 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

حريق ضخم في إيران.. عشرات القتلى والجرحى

الفوسفور الأبيض 2
10:07 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

9077 شهيدًا.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض

جو بايدن
9:45 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مفاجأة.. "النواب الأمريكي": سنتخذ قرارًا بسحب الثقة من بايدن قريبًا

نتنياهو - الاحتلال
2:22 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

رئيس وزراء دولة الاحتلال يتلقى ضربة موجعة على الهواء مباشرة

اقرأ أيضا

كارثة بأوروبا .. قتلى وغلق للموانيء وإلغاء الرحلات بسبب العاصفة "سياران"

تفاصيل ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسماك المغشوشة قبل بيعها في دولة خليجية

هزت دولة عربية.. ينهي حياة ابنه بعد أن أطلق النار عليه مرتين

وزير الخارجية يثمن تأييد كولومبيا للقرار الأممي بوقف إطلاق النار وإقامة هدنة في غزة

خلال 10 أشهر.. وصول رقم غير مسبوق من العمالة الهندية إلى دولة خليجية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تفجيرات باكستان (أرشيفية) 11:50 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

مقتل جنديين باكستانيين جراء انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-02 at 5.46.57 PM
6:49 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة .. ويكشف مصدر إطلاقها

تنزيل (4)
5:01 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 340

202310180310541054
11:15 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

106 سنوات على وعد بلفور.. بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن ما يحدث بفلسطين

زلزال جزيرة تيمور الإندونيسية
4:01 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

خطيب المسجد الحرام
4:31 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

خطباء الجوامع يوضحون الواجب الشرعي على المسلمين تجاه إخوانهم الفلسطينيين

الجوازات
4:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من الجوازات حول السفر إلى دول مجلس التعاون

الراتب - ريال 0 عملة
3:53 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

كيفية حساب معاش الوفاة في نظام التأمينات ونصيب الورثة

اختبار الأختبارات اختبارات
3:17 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

موعد الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات

برنامج سكني
3:15 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

"سكني" يعلن الالتزامات الواجبة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

حساب المواطن
3:12 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات تسجيل المواليد الجدد