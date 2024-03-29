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صحيفة تواصل الالكترونية

بقوة 5.7 ريختر.. زلزال قوي يضرب دولة عربية

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، غرب جمهورية مصر العربية، بالتحديد شمال محافظة مرسى مطروح.
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زلزال قوي يضرب دولة عربية

 وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الزلزال وقع على بعد 855 كيلومترًا شمال محافظة مرسى مطروح بعمق 25 كيلومترًا، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر مادية أو إصابات بشرية جراء الزلزال.

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وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الجمعة، هزة أرضية قوية، وأنه تم رصد الهزة الأرضية في الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترًا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة جنوب اليونان

وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي قد أفاد بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في جنوب اليونان.

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