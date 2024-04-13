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في دولة عربية.. 50 إصابة شديدة الخطورة بسبب مفرقعات العيد

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صواريخ العيد
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تسببت المفرقعات والألعاب النارية في إصابة أكثر من 50 شخصا في مصر معظمهم من الأطفال بإصابات خطيرة خلال أيام عيد الفطر.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية بأن استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل أكثر من 50 مصابا في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وصواريخ العيد، وذلك على مدار ثلاثة أيام العيد.اضافة اعلان

إصابات العيد بسبب المفرقعات

ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتى يتم تماثلها للشفاء.
من جهته، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، على وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية أعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون، للتعامل الفوري مع تلك النوعية من الحوادث التي ما تتكرر غالبا في أوقات الأعياد، موضحا أنه تم التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.

حالات شديدة الخطورة

وقال الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، إن القسم استقبل ما يزيد عن 50 مريضا مصابا بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية.
وتابع أن أغلب الإصابات خطيرة منها ما أدى إلى انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الأعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانوية وحالات مياه بيضاء تصادمية وعدد كبير من إصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح في القرنية.

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