حفل خِطْبة ينقلب إلى كارثة في مصر (تفاصيل)

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لم تمر آخر أيام عيد الفطر المبارك حتى فُجعت، مساء اليوم الجمعة، إحدى القرى بكارثة مدوية في جمهورية مصر العربية.





حفل خِطْبة ينقلب إلى كارثة في مصر



انفجار أسطوانة البوتاجاز في الحضور



وفي التفاصيل، حيث تحول حفل خِطْبة لكارثة في إحدى قرى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا جنوب مصر أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في أحد المنزل.وحسب وسائل إعلام محلية، فقد أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا، جرى نقلهم لأقسام الحروق في المستشفيات العامة.وأعلنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، أنها تلقت إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووقوع عدد من الإصابات.وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة أحد أهالي القرية، حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من الحضور، وانفجرت وتسببت في الإصابات.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة.