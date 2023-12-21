الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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فوضى ومشاهد مروعة في التشيك .. مسلح يقتحم جامعة يقتل ويصيب 40 شخصا

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الطلاب
أ أ
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فتح مسلّح النار في مبنى جامعي بالعاصمة التشيكية "براغ"، فيما لم يجد الطلاب مكان يختبؤوا فيه سوى طرف المبنى معرضين أنفسهم للسقوط من علو مرتفع بعدما خرجوا من النوافذ.اضافة اعلان

قتل عشرات الطلاب في جامعة بالتشيك:


وتمكن المسلح من قتل عدة طلاب وهناك عشرات الجرحى. في النهاية قامت الشرطة بقتله ولا يعرفون دوافعه حتى الآن.

تفاصيل الواقعة المروعة:


وفي التفاصيل، قالت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية براغ إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بجامعة في العاصمة وأصيب نحو ثلاثين آخرين.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلا في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".

وفي وقت سابق، أوردت الشرطة التشيكية أن مسلحا قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي وسط العاصمة براغ قبل أن يتم "تحييده".

وقالت الشرطة عبر منصة "إكس"، "تم القضاء على المسلح!!! ويجري حاليا إخلاء المبنى وسط عدة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام تشيكية بأن إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإغلاق أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخل.

هذا، وأفادت قناة "نوفا تي في" الخاصّة عن وقوع انفجار وعن وجود مسلح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

وأفاد وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام، أنه "لم يتم التأكد من وجود مسلح آخر"، داعيا الناس إلى اتباع تعليمات الشرطة.

كما أغلقت الشرطة المنطقة، وطلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

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