سبب يفوق الوصف.. لحظة انفجار كبير في كوريا الجنوبية

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تعد وسائل الأمان والحماية من
الأمور المهمة جدا خاصة إذا كان الأمر متعلق بمنشأة نووية أو محطة للغاز المسال أو
غيرها من المنشآت الخطيرة.
انفجار في حي بكوريا الجنوبية
نتيجة تسريب غاز:
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وأظهر مقطع فيديو لحظة انفجار كبير في مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية بعد تسرب غاز من محطة الغاز القريبة.
في البداية، اعتقد السكان أن الضباب حل عليهم بسبب الطقس لكن اكتشفوا بعد فوات الأوان أن هناك تسربا من محطة الغاز المسال قربهم فاشتعل الحي وحدثت بعض الانفجارات وساد الرعب في المنطقة.
خطورة تسريب الغاز:
يمكن أن يشكل تسريب الغاز خطرًا على الصحة والبيئة. حتى التسرب البسيط للغاز إلى مبنى أو مكان آخر مغلق قد تتراكم تدريجيًا وتخلف تركيزًا متفجرًا أو مميتًا للغاز.
تسرب الغاز الطبيعي وغاز التبريد في الغلاف الجوي ضار بوجه خاص؛ بسبب احتمالية الاحتباس الحراري العالمي وإمكانية استنفاد طبقة الأوزون.
ماذا تعرف عن انفجار الغاز؟
انفجار الغاز هو انفجار ناجم عن تسرب الغاز بسبب وجود مصدر الاشتعال. أغلب الغازات المتفجرة الرئيسية هي الغاز الطبيعي وغاز الميثان والبروبان والبيوتان، لأنها تستخدم على نطاق واسع لأغراض التدفئة.
ومع ذلك، هناك العديد من الغازات الأخرى، مثل الهيدروجين، هي قابلة للاشتعال وسببت انفجارات في الماضي.
سكان أحد الأحياء بمدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية اعتقدوا أن الضباب حل عليهم بسبب الطقس لكن اكتشفوا بعد فوات الأوان أن هذا ليس ضباب بل غاز تسرب من محطة الغاز المسال قربهم فاشتعل الحي وحدثت بعض الانفجارات وساد الرعب في المنطقة. pic.twitter.com/8EzLzUoTpB— إياد الحمود (@Eyaaaad) January 2, 2024