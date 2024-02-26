الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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حريق ضخم يلتهم 16 محلا تجاريا في مدينة عربية (صور)

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أرشيفية
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نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الإثنين، أن حريقا كبيرا اندلع في 16 محلا تجاريا في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.اضافة اعلان

حريق بمحلات تجارية في نينوى:

وبحسب ما ذكرته صحيفة"السومرية نيوز"، فإن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم داخل سوق في حي الزهراء بساحل الموصل الأيسر.
وأوضحت أن الحريق التهم 16 محلا تجاريا، وأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن ينتقل الى محال أخرى قريبة منه.
وكشفت الصحيفة أيضا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بأسباب نشوب الحريق ومعرفة ملابسات الحادث.

شاب عراقي يعود للحياة بعد توقف قلبه:

وقبل أيام وفي واقعة نادرة الحدوث عاد شاب عراقي إلى الحياة بعد توقف قلبه لمدة وصلت إلى نصف الساعة في أحد مستشفيات الطواريء.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "السومرية" العراقية فقد أكدت دائرة صحة الديوانية، أمس الخميس أن أطباء تمكنوا من إنقاذ مريض شاب بعد توقف قلبه 30 دقيقة في طوارئ مستشفى الحمزة العام.
وأوضحت الصحة في بيان لها أن مريضاً عاد للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة، وأن فريقاً مشتركاً من الأطباء والطواقم الطبية تمكن من إعادة الشاب 20 عاماً للحياة.
وأضاف البيان أن الفريق تمكن من إرجاع النبض والتنفس بنجاح، ليتم بعدها إحالته إلى مستشفى الديوانية التعليمي.




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