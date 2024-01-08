حريق ضخم يطال 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني.. ماذا يحدث؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اندلاع حريق في جزيرة قشم جنوب إيران.





حريق سفن للحرس الثوري: اضافة اعلان



انفجارات بالتزامن مع مقتل قاسم سليماني:



وبحسب ما تم تداوله فقد أتى الحريق على 16 سفينة تابعة للحرس الثوري بينها سفينة استطلاع، إثر انفجار غامض وقع مكان الحادث.وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة سفن مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من بسبب الحريق.وأفادت وسائل إعلام أنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم.وأوضحت أن الحريق تسبب في تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.وقبل أيام أسفرت حصيلة وقوع انفجارين وقعا قرب قبر قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في مصرع 188 قتيلا، بحسب مدير الطوارئ الإيراني.وقد وقع الانفجاران بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني بسبب ضربة جوية أميركية في العراق.وصرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حينها أن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".