113 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

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اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل فرض إجراءاتها العسكرية على مداخل وأبواب الأقصى، لعرقلة وصول المصلين والزوار إلى الأقصى. اضافة اعلان

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 113 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.





مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى



الاحتلال يعتقل شابًا من الأقصى



وأوضحت أن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته بشكلٍ استفزازي، كما اعتدت قوات الاحتلال على عددٍ من المصلين، وأخرجتهم من ساحات المسجد.وحسب وكالة "وفا"، فقد أفاد شهود عيان، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحًا شخصيًا.واقتحم أمس 673 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددًا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.فيما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، شابًا من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد، بحجة أن سنهم دون 50 عامًا، كما احتجزت هويات آخرين.