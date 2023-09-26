اعتقالات وهدم منازل.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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جدد عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى. اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته.





الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى



الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل



الاحتلال يهدم منزلا و"بركسا"للأغنام



كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى، وعرقلت دخول العديد من المصلين والزوار إلى الأقصى، لتأمين عملية الاقتحام.وحسب وكالة "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين عند حاجز عسكري نصبته على الطريق الالتفافي قرب مدينة الخليل، واعتقلت شابًا آخر من بلدة دير سامت ، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، مما تسبب بإعاقة مرورهم.فيما هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 204 أمتار مربعة، وبركسا للأغنام بمساحة 90 مترًا مربعًا، في قرية النويعمة شمال أريحا، وهما يعودان للفلسطيني طالب داود زايد رشايدة.