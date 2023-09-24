"لطف ودعابة".. لن تتوقع ما فعله مسن في الاحتفال باليوم الوطني الـ 93

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أظهر مقطع فيديو رجلا مسنا وهو يمسك بمسدس رشاش خاص بالأطفال احتفالا باليوم الوطني ٩٣ .





يلعب بالمسدس مثل الأطفال: اضافة اعلان



المرسوم الملكي في 23 سبتمبر 1932



وكان الرجل بجانب امرأة في السيارة حين ظهر وهو يمسك بالمسدس الرشاش، وبدا وكأنه يلعب مثل الأطفال.وأظهر الفيديو الرجل وكأنه طفل صغير يلهو في يوم احتفال، فيما بدا الخجل على المرأة التي كانت تجلس بجانبه.وبعدما انتهى من احتفاله بتلك الطريقة الساخرة، غادر الرجل المسن المكان فيما استمرت الاحتفالات باليوم الوطني.ويظهر أن الرجل المسن كان يداعب بعض الأطفال خارج السيارة ويشاركهم الفرحة بتلك المناسبة.وتحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام.ويوافق اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة.وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.