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صحيفة تواصل الالكترونية

تفجير سيارة يتسبب في مقتل 18 شخصا وإصابة 40 آخرين في دولة عربية

انفجار سيارة
انفجار سيارة
أ أ
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نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الذي نُفذ بواسطة شاحنة مفخخة في مدينة بلدوين وسط الصومال.

انفجار في بلدوين بالصومال:

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وأسفر الهجوم المروع عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص الأبرياء.

أيضا أدان الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه هذه العملية الإرهابية النكراء، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه.

وقد أسفر الهجوم عن مقتل 18 شخصًا على الأقل وأصيب 40 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة، عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة بلدوين وسط البلاد.

فيما أوضح وزير داخلية ولاية هيرشبيلي التي تضم مدينة بلدوين، عبد الرحمن ظاهر غوري، أن 20 شخصًا من الجرحى نُقِلوا إلى مستشفيات بلدوين.

 في حين أن 20 آخرين في حالة حرجة، ما دفع إلى طلب نقلهم جوًا إلى مقديشو لتلقي العلاج الطبي.

مقتل 167 عنصرًا من حركة الشباب في معسكر للتدريب:


وفي وقت سابق أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، عن مقتل 167 من عناصر حركة الشباب في غارة جوية جنوبي إقليم "مدغ" بولاية جلمدغ المحلية.

وبحسب بيان الوزارة الصومالية حينها، فإن العملية الجوية التي نُفذت السبت، في بلدة دوماي بإقليم مدغ وسط البلاد، جاءت بـ"التعاون مع بعض الشركاء الدوليين".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 167 عنصرًا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق".

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