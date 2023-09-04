الصومال.. مقتل 167 مسلحًا من حركة الشباب في عملية عسكرية

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أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، مقتل 167 من عناصر حركة الشباب في غارة جوية جنوبي إقليم "مدغ" بولاية جلمدغ المحلية.

وبحسب بيان الوزارة الصومالية، أمس الأحد، فإن العملية الجوية التي نُفذت السبت، في بلدة دوماي بإقليم مدغ وسط البلاد، جاءت بـ"التعاون مع بعض الشركاء الدوليين".





مقتل 167 عنصرًا من حركة الشباب في معسكر للتدريب



الصومال تستهدف الإرهابيين



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مصدر عسكري، أن العملية العسكرية حققت أهدافها، وأسفرت عن مقتل 167 عنصرًا من الحركة أثناء تواجدهم في معسكر للتدريب بمنطقة دومي بإقليم "مدق".وشدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في وقت سابق، على أن الدولة تستهدف الإرهابيين في كل شبر من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.وتتواصل مرحلة الثانية من العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الخوارج من أجل استئصال شأفة المتشددين، وتحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية في البلاد.