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تعليق الرحلات الجوية في أكبر المطارات الألمانية .. التفاصيل

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إلغاء رحلات الطيران بألمانيا
أ أ
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أعلنت إذاعة MDR  الألمانية، اليوم الأحد، أن رحلات الطيران من مطاري لايبزيغ ودريسدن قد تم إلغاؤها بسبب الإضراب التحذيري الذي ينظمه موظفو المطار بدءا من اليوم بدعوة من نقابة عمال فيردي.اضافة اعلان

إلغاء رحلات في ألمانيا


وأوضحت MDR أن جميع الرحلات في مطارات لايبزيغ/غالي ودريسدن في يوم الأحد قد تم إلغاؤها.
ومن المتوقع أن يستمر تأخير أو إلغاء الرحلات في هذين المطارين حتى يوم الاثنين، حيث سيستمر الإضراب حتى مساء 12 فبراير.

وقال متحدث باسم مطار لايبزيغ/غالي إن عدد رحلات الإقلاع والهيوط التي سيتم إلغاؤها قد تتجاوز المئة.
ووفق تقارير MDR تطالب نقابة فيردي بزيادة الأجور، وتعويض التضخم بقيمة 3000 يورو لموظفي شركة  Mitteldeutsche Flughafen

إضراب العمال في ألمانيا


وخلال الأيام الماضية، واجه نظام النقل في ألمانيا اضطرابات خطيرة: وقام المزارعون المحتجون بإغلاق الطرق السريعة بالجرارات.
كذلك قام موظفو النقل في المدينة بإضراب في يوم الجمعة، وتعطلت الحركة الجوية يوم الخميس بسبب إضراب موظفي أمن المطار، وقبل ذلك بقليل أصيبت حركة السكك الحديدية بالشلل بسبب الإضراب القياسي من حيث طول المدة.

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