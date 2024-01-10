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احتجاز مروحية تابعة للأمم المتحدة في دولة عربية

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الطائرة
أ أ
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كشفت وسائل إعلام صومالية، عن استيلاء حركة الشباب على مروحية تابعة للأمم المتحدة بعد هبوطها عن طريق الخطأ في منطقة تسيطر عليها الجماعة قرب بلدة هاراديري في منطقة جلجدود وسط الصومال.اضافة اعلان

حركة الشباب استولت على الطائرة:


وقال موقع "جاروي أونلاين" المحلي، إن حركة الشباب استولت على طائرة هليكوبتر تحمل إمدادات عسكرية للجيش الصومالي بالقرب من بلدة هاراديري الساحلية المحررة حديثا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحركة المسلحة احتجزت طاقم الطائرة والركاب كرهائن.

وأكد موقع "دايلي صوماليا" أن مقاتلي حركة الشباب "استولوا على المروحية، واحتجزوا ما لا يقل عن 8 من موظفي الأمم المتحدة كرهائن".

حركة الشباب تنشط في الصومال منذ 2004


حركة الشباب تنشط في الصومال تأسست في أوائل 2004 لا يعرف تحديدًا العدد الدقيق لأفرادها ويعتقد أنهم بين 3000 إلى 7000 عضو تقريبًا.

ويعتقد أن المنتمين إلى الحركة يتلقون تدريبات في إريتريا حيث يقيمون لستة أسابيع في دورة يكتسبون خلالها مهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات.

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