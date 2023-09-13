الأجهزة الرقمية أضعفت مهارات الطلاب.. دولة أوربية تعود إلى التعليم الورقي

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قررت السويد العودة إلى التعليم الورقي مع بدء الموسم الدراسي، حيث عاد المعلمون للتركيز على الكتب المطبوعة، ووقت القراءة الهادئ.





السويد تعود للتعليم الورقي: اضافة اعلان



طلاب السويد:



وبحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العودة إلى طرق التعلم التقليدية هي استجابة لتساؤلات السياسيين والخبراء السويديين حول ما إذا كان النهج الرقمي المفرط ،قد أدى إلى انخفاض المهارات الأساسية لدى الطلاب.وقبل شهور صرحت وزيرة المدارس السويدية لوتا إدهولم، أن الطلاب في السويد بحاجة أكثر إلى الكتب المدرسية الورقية.كما أعلنت في أغسطس الماضي أن الحكومة تريد إلغاء قرار الوكالة الوطنية للتعليم، بجعل الأجهزة الرقمية إلزامية في رياض الأطفال.وتابعت : إنها تخطط للمضي قدماً في إنهاء التعلم الرقمي تماماً، للأطفال دون سن السادسة.فيما أوضح خبراء التعليم أن الإفراط في استخدام الشاشات أثناء الدروس المدرسية قد يتسبب في تخلف الطلبة في المهارات الأساسية.يذكر أن طلاب السويد يسجلون أعلى من المتوسط الأوروبي في القدرة على القراءة.وجاء التقييم الدولي لمستويات القراءة في الصف الرابع سلط الضوء على انخفاض بين أطفال السويد بين عامي 2016 و2021.من ناحية أخرى قامت سنغافورة التي تصدرت التصنيف، بتحسين درجات القراءة خلال الفترة نفسها، وانخفض متوسط درجة الإنجاز في القراءة في إنكلترا بشكل طفيف.